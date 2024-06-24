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Шольц: Є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України та з санкціями проти росії

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо України, але підкреслив, що альтернативи цьому немає.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького канцлера наводить Tagesschau.

Шольц зауважив цей факт, зокрема у контексті невтішних для його соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

"Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити (підтримку України – Ред.)", – зазначив Шольц.

Він нагадав, що саме росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".

Укладену протягом десятиліть угоду не пересувати кордони силою було скасовано росією, резюмував Шольц.

Шольц, Німеччини
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