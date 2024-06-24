Плетенчук: окупанти розпочали спроби барикадувати Керченську протоку баржами

російські окупанти розпочали спроби барикадувати Керченську протоку баржами, посилюючи над нею вогневий контроль.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«росіяни зводять навіть не укріплення, а барикадують її – для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. До всього, контролюють за допомогою авіації: постійно підіймають у повітря як гелікоптери, так і літаки різних моделей», – наголосив він.
Водночас гелікоптери загарбників нерідко стають ціллю власних систем ППО РФ.
За словами Плетенчука, це побічний ефект великої присутності російської військової авіації у Чорному морі.
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