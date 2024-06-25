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Енергетичне Співтовариство: Належна робота енергетичного ринку України покращить умови для імпорту електроенергії

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Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступає за подальше збільшення гнучкості українського енергоринку, щоб покращити умови для імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковскі.

За його словами, питання енергетичного ринку, а також питання торгівлі електрикою з Європейським Союзом є одним з головних у порядку денному усіх українських делегацій, що відвідують ЄС.

"Але питання цінових обмежень (прайс-кепи, - ред.) щодо електроенергії на різних сегментах - це по суті друга сторона тієї ж медалі. І саме тому Секретаріат Енергетичного Співтовариства заохочує Регуляторів, регуляторні органи та Уряд зважати на подальші дії, що мають на меті більшу гнучкість такого ринку", - сказав Лорковські.

Очільник Енергоспівтовариства додав, що належна робота енергетичного ринку України покращить умови для імпорту електроенергії.

Лорковскі, енергоринок
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