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Reuters: Посуха і проливні дощі призведуть до зниження врожайності в усьому світі

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Посуха і проливні дощі призведуть до зниження врожайності і завдадуть шкоди світовим запасам, - наслідки кліматичних змін відбиваються на ситуації як у Чорноморському регіоні, так і за багато кілометрів в США.

Передає УНН з посиланням на Reuters.

Рекордні температури в основних світових регіонах вирощування сільськогосподарських культур призвели до затримки посівних робіт і завдали шкоди культурам, що розвиваються. Це пов'язано з тим, що вплив змін клімату посилюється: величезні площі сільськогосподарських угідь в Європі, Азії, і зокрема в США страждають від надзвичайної спеки.

Спекотна погода на півдні рф вдарить по посівах. Також спекотна і суха погода на півдні і сході України: з 1 травня по 10 червня кількість опадів склала лише 20-50% від норми. Таким чином розвитку озимих і ярих культур в Україні перешкоджає посуха (в добавок до протистояння агресії рф, і відповідних наслідків).

У Сполучених Штатах, найбільшому експортері продовольства, сильна спека охопила частину східного узбережжя. З іншого боку, рясні дощі та прогнози більш вологої погоди викликали побоювання повеней.

Рясні дощі знизять серйозну посуху в деяких частинах Китаю, найбільшого покупця соєвих бобів. В Індії дощів загальна кількість опадів на п'яту частину нижче норми. Зараз експерти згадують про дощі під час мусону, — очікують відновлення розвитку сільського господарства.

Метеорологічний центр повідомив агентству Reuters, що в липні-вересні в північних, північно-східних і західних провінціях КНР випаде більше опадів. Є надія, що це сприятиме зростанню врожаю.

«Але опади будуть інтенсивними в деяких районах, тому необхідно проявляти пильність щодо швидкої зміни посух і повеней», - йдеться в повідомленні, додаючи, що підвищена вологість також може підвищити ризик хвороб і шкідників сільськогосподарських культур.

Reuters, посуха, дощі
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