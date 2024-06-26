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Міненерго: Швеція вивчає можливість постачання до України обладнання для розподіленої генерації

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Швеція вивчить можливість постачання до України обладнання для розподіленої генерації. Також шведський бізнес готовий поглиблювати співпрацю з Україною у галузі відновлюваної енергетики. Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенко з делегацією Швеції на чолі з міністром з міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі країни Йоханом Форсселлем, повідомляє УНН із посиланням на Міненерго.

На зустрічі Галущенко ознайомив шведську сторону зі складною ситуацією в енергосистемі України, що склалася внаслідок масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Ми втратили близько 9 ГВт потужності, найбільше постраждали теплова та гідрогенерація, підстанції передачі електроенергії. Наразі ми вимушені застосовувати обмеження для споживачів. Та ворог не зупиняє своїх атак, тож ми працюємо над тим, щоб максимально наростити потужності генерації до наступної зими. Важливе значення має кожен додатковий мегават», - заявив він.

Очільник Міненерго зазначив, що, окрім ремонтів, на пошкоджених об’єктах здійснюються підготовчі роботи для нарощування потужностей розподіленої генерації – встановлення газових турбін, газопоршневих установок та об’єктів відновлюваної енергетики.

Йохан Форсселл наголосив, що підтримка України – один з ключових пріоритетів зовнішньої політики Швеції, і вона буде продовжуватись. За результатами зустрічі він зазначив, що шведська сторона вивчить можливість постачання до України обладнання для розподіленої генерації.

Присутні на зустрічі представники шведського бізнесу також наголосили на готовності поглиблювати співпрацю з Україною. Особливо акцентувалося на перспективах співпраці у галузі ВДЕ.

Галущенко подякував Швеції за підтримку українського енергосектору та внески до Фонду підтримки енергетики України. В Міненерго нагадали, що Швеція вже внесла до Фонду понад 25 млн євро та анонсувала додатковий внесок на 42,5 млн євро. Крім цього 12,7 млн євро буде спрямовано на підтримку енергетики через Програму розвитку ООН в Україні.

Галущенко, Міненерго
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