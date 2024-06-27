Українцям нагадали, що таке накопичувальна пенсія і як вона працюватиме

Зараз в Україні працює солідарна пенсійна система: громадяни, що працюють, сплачують певні відрахування у Пенсійний фонд. За такою самою схемою кошти списуються із підприємств. Після цього фонд виплачує кошти українським пенсіонерам. Однак через те, що кількість населення зменшується, робити це з кожним роком дедалі складніше.

Вирішити ситуацію допоможе пенсійна реформа, у рамках якої запрацює накопичувальна система пенсійного страхування.

Що означає накопичувальна пенсія і як це працюватиме – дізнавалися Факти ICTV.

В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування.

Для цього був зареєстрований Проєкт Закону Про накопичувальне пенсійне забезпечення №9212 від 17.04.2023 року. Проте 25.04.2024 документ було повернуто на доопрацювання ініціатору внесення. Тому поки невідомо, коли він буде ухвалений.

Нововведення передбачають створення індивідуальних пенсійних накопичень громадян. Так, українці зможуть накопичувати гроші для майбутньої пенсії на спеціальному рахунку.

Законопроєктом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Планується, що роботодавці сплачуватимуть:

1% – у 2023 році;

1,5 % – у 2024 році;

2 % – у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників.

Своєю чергою, держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах коштами Державного бюджету України. Водночас розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, а накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3 відсотків від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються й для участі в системі для фізичних-осіб підприємців (ФОП) та самозайнятих осіб та є добровільною.

У пояснювальній записці до проєкту пишуть, що запровадження накопичувальної пенсії сприятиме підвищенню рівня соціального захисту людей пенсійного віку.

Накопичувальну пенсію можна буде забрати одразу після того, коли настане пенсійний вік (якщо потрібні будуть гроші на лікування або на переїзд за кордон). Або розтягнути виплати на 10 років.

Також накопичувальну пенсію можна буде передати у спадок.

Приватні пенсійні фонди діють у нашій країні цілих 17 років. Їх близько 60. Однак до послуг НПФ вдалися лише 7% українців.

Вони працюють виключно в обласних центрах, а більшість – у Києві. Тому більшість пенсіонерів не можуть стати учасниками НПФ, а деякі – взагалі про них не чули.