Карандєєв: За два з половиною роки війни сфера культури України втратила 18% працівників

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україні припинили свою діяльність 13% закладів культури.

Такими даними поділився в. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Так, станом на лютий 2022 року в Україні працювало 33 674 заклади культури. При цьому зараз ця кількість становить 29 320 закладів.

«Там, де немає людей та співробітників, – там немає і роботи закладів культури. Звичайно, більшість із них припинила своє існування внаслідок руйнувань, внаслідок того, що було порушено логістичні зв'язки. Навіть на деокупованих територіях не всюди вдалося відновити діяльність закладів культури», – розповів він.

Карандєєв також повідомив, що за два з половиною роки війни сфера культури України втратила 18% працівників.