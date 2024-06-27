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80% українців переконані, що ворога вдасться здолати, - опитування

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В Україні більшість громадян вірять у перемогу у повномасштабній війні з росією. Як свідчить опитування, 80% українців переконані, що ворога вдасться здолати.

Відповідне дослідження провели соціологи із Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, вірять у перемогу України у війні:

  • 65% - жителів східного регіону країни;
  • 79% - південного регіону;
  • 84% - жителів заходу та центру.

Водночас, 12% респондентів виявилися скептиками, заявивши, що не вірять у здобуття переваги у війні. З них 9% - заявили жителі центру країни, 18% - сходу.

Фактично не змінилися результати опитування щодо термінів настання перемоги проти показників березня та січня. Тільки порівняно з січнем зросла кількість тих, хто вірить у здобуття перемоги до кінця 2024 року (з 20% до 24%). А також:

  • 38% - назвали термін завершення війни через один-два роки;
  • 15% - від трьох до п'яти років;
  • 5% - понад п'ять років;
  • 1% - не дочекаються перемоги за свого життя.

Примітно також, що найбільш оптимістичні прогнози перемоги були у лютому - березні минулого року. Тоді половина опитаних українців вважала, що перемоги слід чекати до кінця 2023 року.

Різняться думки громадян щодо того, що саме слід вважати перемогою. Так, більшість (42%) тих, хто вірить у перемогу України, відповіли, що мають на увазі повне вигнання російських окупантів з усіх захоплених територій та відновлення державних кордонів станом на початок 2014 року. Окрім того:

  • для 17,5% - перемогою буде знищення армії рф та сприяння повстанню/розпаду всередині країни-агресорки;
  • 14% - будуть вважати перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни;
  • для 8% - перемогою буде вигнання росіян з усієї території країни, окрім тимчасово окупованого Криму;
  • ще 8% - ладні вважати припинення війни, навіть якщо окупанти залишаться на територіях, загарбаних після повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022-го.
опитування, дослідження
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