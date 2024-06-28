Онишкевич: Вашингтон незабаром може дозволити Києву завдавати ударів американським озброєнням у глибину території росії

Вашингтон незабаром може переглянути своє попереднє рішення і дозволить Києву завдавати ударів американським озброєнням по території росії у глибину до 300 кілометрів.

Таку думку кореспондентові Укрінформу висловив ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

“Я думаю, що незабаром цю межу в 100 кілометрів буде розширено, оскільки з операційної точки зору 100 кілометрів це замало, адже дозволяє російській армії на певні дії у стратегічній глибині. Відтак цю зону треба покрити можливістю завдання ракетних ударів на глибину до 300 кілометрів”, - зазначив Онишкевич.

Він підкреслив, що харківський наступ російської армії провалився, що є “безумовним успіхом української армії”.

Ексміністр національної оборони РП висловив сподівання, що Росія не наважиться відкрити ще один новий фронт на півночі України, наприклад з території Білорусі. Натомість, якщо б це сталося, то постало би питання не лише послаблення чи остаточного знаття обмежень на застосування американського озброєння, але і з’явилося б питання щодо необхідності завдання ударів по російських цілях на території Білорусі.