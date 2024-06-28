Міненерго: На сьогодні Україна не продає електроенергію за кордон

На сьогодні Україна, через велику втрату генерації внаслідок російських атак, не продає електроенергію за кордон на комерційній основі. Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в етері Радіо Свобода.
"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення й електропостачання для власних потреб", - заявив Колісник.
За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли та кардинальна зміна погодних умов.
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