Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

МВФ: Дуже важливо, щоб Україна мобілізувала внутрішні доходи

143

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, вважає вкрай важливим завдання мобілізації Україною внутрішніх доходів та необхідним відповідний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування та, можливо, податкових ставок, детально питання будуть підніматися в ході наступного перегляду, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду ( МВФ) в Україні Гевін Грей.

"Найближчим часом влада також розпочне роботу над бюджетом на 2025 рік, який вимагатиме добре структурованих заходів щодо мобілізації внутрішніх доходів, включаючи заходи податкової політики, кроки щодо зміцнення податкового адміністрування та рішучі дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, у тому числі в таких галузях, як акцизи на тютюнові вироби", – сказав він на прес-конференції у п'ятницю.

За його словами, ці важливі питання, які вирішуватимуться у контексті проекту бюджету на 2025 рік, який має бути представлений парламенту до середини вересня.

"Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році", – зазначив глава місії.

Він уточнив, що це завдання осені та наступного перегляду програми МВФ.

"Ми повинні бачити всю картину загалом, щоб оцінити, яке фінансування потрібне", – додав він.

Що стосується фіскальної політики, то, за словами Грея, бюджет на 2024 рік залишається короткостроковим політичним якорем, хоча влада має бути готова до ризиків.

Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд, як і раніше, вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки на 2 процентні пункти – до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.

"Обмінний курс має продовжувати виконувати функцію амортизатора для підвищення стійкості та підтримки загальної макроекономічної стабільності", – додав глава місії.

МВФ, Грей
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 29 июня 2024
Пятница, 28 июня 2024
Четверг, 27 июня 2024
Среда, 26 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023