Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3840-IX про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), що стало важливим кроком у виконанні вимог програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Інформація про підписання документа була опублікована на сайті Верховної Ради.
Підписання закону стало одним із структурних маяків програми, необхідних для ухвалення позитивного рішення про виділення Україні п'ятого траншу в розмірі $2,2 млрд.
Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей підкреслив важливість цього кроку під час прес-конференції після ухвалення рішення про виділення траншу.
"Важливим кроком уперед стало ухвалення минулого тижня закону про реформування Бюро економічної безпеки України. Необхідне швидке та рішуче виконання цього закону", – зазначив Гевін Грей.
Цей закон передбачає реформування БЕБ з метою підвищення ефективності його роботи та забезпечення відповідності міжнародним стандартам, що є ключовим елементом у співпраці України з МВФ.
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