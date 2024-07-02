НБУ: Обсяг непрацюючих кредитів за місяць збільшився на 993 мільйони гривень

За даними Національного банку України, станом на 1 червня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 35%. Це на 0,5 відсоткового пункту менше, ніж на початку травня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

Водночас, обсяг непрацюючих кредитів за місяць збільшився на 993 мільйони гривень, сягнувши 421,288 мільярда гривень. Проте, загальний обсяг кредитів, наданих банками, продемонстрував значне зростання, збільшившись на 19,5 мільярда гривень.

Національний банк України нагадує, що до початку повномасштабної агресії Росії проти України, частка непрацюючих кредитів в українських банках демонструвала стабільну тенденцію до зниження з 2018 року, а саме з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, тоді як обсяг кредитів зростав.

Додамо, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі протягом січня-березня 2024 року скоротилася до 36.1% станом на 1 квітня. Це на 1,3 відсоткових пункта (в.п.) нижче показника на 1 січня 2024 року.