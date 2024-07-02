Железняк: Уряд планує зменшити видатки на безпеку та оборону

Наступного року уряд передбачає видатки на безпеку та оборону у розмірі 2,2 трлн грн. А в 2026-у - 1,6 трлн.
Про це повідомив народний депутат від "Голос", перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він розповів про схвалену у пʼятницю урядом бюджетну декларацію на 2025-27 роки.
"Видатки на безпеку та оборону :
"Взагалі то по закону, її (бюджетну декларацію. - Gazeta.ua) мали подати у Раду ще місяць тому. Але перенесли через консультації з донорами (тому і схвалили в день засідання МВФ)", - заявив Железняк.
Також Железняк навів інші цифри:
ВВП реальний:
Курс гривні:
Дефіцит бюджету:
Мінімальну заробітну плату наступного року передбачають на рівні 8000 грн.
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