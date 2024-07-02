Железняк: Уряд планує зменшити видатки на безпеку та оборону

Наступного року уряд передбачає видатки на безпеку та оборону у розмірі 2,2 трлн грн. А в 2026-у - 1,6 трлн.

Про це повідомив народний депутат від "Голос", перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він розповів про схвалену у пʼятницю урядом бюджетну декларацію на 2025-27 роки.

"Видатки на безпеку та оборону :

2025: 2,2 трлн грн

2026: 1,6 трлн грн

2027: 1,5 трлн грн", - написав нардеп.

"Взагалі то по закону, її (бюджетну декларацію. - Gazeta.ua) мали подати у Раду ще місяць тому. Але перенесли через консультації з донорами (тому і схвалили в день засідання МВФ)", - заявив Железняк.

Також Железняк навів інші цифри:

ВВП реальний:

2025: +2,7%

2026: +7,5%

2027: +6,2%.

Курс гривні:

2025: 45 грн /дол

2026: 46,5 грн / дол

2027: 46,4 грн / дол.

Дефіцит бюджету:

2025: 18,2%

2026: 10,3%

2027: 6,7%.

Мінімальну заробітну плату наступного року передбачають на рівні 8000 грн.