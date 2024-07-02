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У МВФ назвали, хто покриє збитки в енергосистемі України, завдані від ворожих атак

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Збитки енергосистемі України, завдані від ворожих атак навесні 2024 року, будуть покриті власними коштами ДТЕК та інших енергетичних компаній.

Про це йдеться у відповідному звіті МВФ.

"Загальний збиток енергетичній системі внаслідок весняних атак 2024 року становить понад 1 млрд доларів. Його імовірно покриватимуть постраждалі компанії (ДТЕК та державні енергокомпанії) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки наприклад, обладнання)", – йдеться в тексті меморандуму.

У такому випадку, на думку експертів МВФ, це матиме "обмежений" вплив на державний бюджет 2024 року.

Водночас збитки енергосистемі від весняних атак МВФ оцінює в 1 млрд доларів США.

Навесні 2024 року Росія здійснила 8 масованих атак на енергосистему. За даними МВФ, зруйновано 80% українських ТЕС та 40% ГЕС. Втрачено 9 ГВт потужності при середньому споживанні в 12 ГВт.

Внаслідок цього виник суттєвий дефіцит електроенергії, що змушує "Укренерго" обмежувати споживання промислових та побутових споживачів для недопущення колапсу енергосистеми.

МВФ, ДТЕК, енергосистема
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