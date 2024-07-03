Міненерго: Ситуація в енергосистемі залишається досить складною, але вона може покращитись у найближчі тижні

Ситуація в енергосистемі залишається досить складною, це пов'язано з постійними ворожими обстрілами та спекою, але вона може покращитись у найближчі тижні.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.
«На жаль, ми майже щотижня маємо додаткові пошкодження через атаки саме на енергетичні об'єкти, прицільні атаки на енергетичні об'єкти. Ми намагаємось, і нам це вдається, тримати систему у стабільній, синхронізованій роботі з європейською електромережею», – сказала вона.
За словами Гринчук, утримувати систему вдається завдяки внутрішній генерації та використовуючи графіки відключень.
«Ми також бачимо температуру, бачимо, що зросло споживання через страшну спеку. Дуже сподіваємося, що в найближчі тижні ситуація покращиться», – сказала Гринчук.
Вона додала, що також триває ремонтна кампанія пошкоджених систем.
«Зараз, напевно, один із найважчих періодів, коли у нас спека і зростає споживання. Зараз нам потрібно всім потерпіти, щоб ми змогли підготуватися до періодів, які можуть бути складнішими - зимовий період», – додала Грінчук.
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