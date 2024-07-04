Ляшко назвав, якіх лікарів не вистачає Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, виступаючи в телемарафоні Єдині новини, зазначив, що сьогодні, на третій рік повномасштабної війни, Україна стикнулася з серйозним дефіцитом медичних кадрів.

Зокрема, дуже відчутна нестача ортопедів, хірургів і анестезіологів.

Не можна говорити про критичний дефіцит, але все ж фахівців названих спеціальностей не вистачає.

«Система балансує і дає змогу переспрямувати маршрути пацієнтів, щоб надавати медичну допомогу», – зазначив міністр.

Далі він сказав, що багатьох лікарів-ортопедів, лікарів-хірургів і лікарів-анестезіологів мобілізували в ЗСУ і переорієнтували на військові рейки.

Крім того, за словами Ляшка, у віддалених від обласних центрів населених пунктах, також на прифронтових територіях не вистачає лікарів сімейної медицини.

«Проте, за кількістю медиків на 10 тис. населення Україна вища за Францію, але нижча за Італію, на рівні країн Балтії», – наголосив Ляшко.