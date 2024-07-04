Сікорський про візит Орбана до Києва: Сподіваюся, що це не був лише PR, щоб послабити хвилю критики проти себе

У Варшаві сподіваються, що вчорашній візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Києва не був PR-акцією для послаблення критики щодо Угорщини перед самітом НАТО, але матиме практичний вимір.

Про це в ефірі радіо ZET повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

“Сподіваюся, що це не був лише PR тільки для того, щоб послабити хвилю критики проти себе перед самітом НАТО, а з цього буде щось на практиці”, - підкреслив міністр.

Зокрема, Сікорський висловив сподівання, що Угорщина перестане блокувати західну допомогу для України, транспортні перевезення до України, і скасує вето щодо відшкодування 2 млрд злотих (близько $500 млн) для Польщі за військову допомогу, яку Варшава надала Києву.

Як підкреслив Сікорський, про припинення війни Орбан має просити не Україну, а насамперед путіна, "з яким він веде переговори, адже путін може завершити цю війну за 5 хвилин".