російський диктатор володимир путін чекає на приїзд голови Китаю Сі Цзіньпіна на саміт БРІКС, який пройде в жовтні в казані під головуванням рф. Про це сказав путін Сі на зустрічі в Астані напередодні відкриття саміту ШОС, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Цього року ми головуємо у БРІКС - також організація, створена за нашою з вами ініціативою", - звернувся путін до китайського лідера."Сподіваємось на участь наших колег та на вашу участь на саміті у Казані у жовтні цього року, - сказав путін.
Також під час зустрічі з Сі путін заявив, що рф та КНР нібито не діють проти інших.
"Наша співпраця не спрямована проти будь-кого: ми не створюємо жодних блоків і спілок. Ми просто діємо в інтересах наших народів", - стверджує російський диктатор.
Окрім того, путін на зустрічі з головами КНР Сі Цзіньпіном заявив, що відносини росії та Китаю переживають найкращий період в історії. За його словами, російсько-китайські відносини нібито вибудовуються на принципах рівноправності, взаємної вигоди та поваги до суверенітету один одного.
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