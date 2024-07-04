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путін чекає на приїзд Сі Цзіньпіна на саміт БРІКС, який пройде в жовтні в казані, - ЗМІ

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російський диктатор володимир путін чекає на приїзд голови Китаю Сі Цзіньпіна на саміт БРІКС, який пройде в жовтні в казані під головуванням рф. Про це сказав путін Сі на зустрічі в Астані напередодні відкриття саміту ШОС, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Цього року ми головуємо у БРІКС - також організація, створена за нашою з вами ініціативою", - звернувся путін до китайського лідера."Сподіваємось на участь наших колег та на вашу участь на саміті у Казані у жовтні цього року, - сказав путін.

Також під час зустрічі з Сі путін заявив, що рф та КНР нібито не діють проти інших.

"Наша співпраця не спрямована проти будь-кого: ми не створюємо жодних блоків і спілок. Ми просто діємо в інтересах наших народів", - стверджує російський диктатор.

Окрім того, путін на зустрічі з головами КНР Сі Цзіньпіном заявив, що відносини росії та Китаю переживають найкращий період в історії. За його словами, російсько-китайські відносини нібито вибудовуються на принципах рівноправності, взаємної вигоди та поваги до суверенітету один одного.

путін, Сі Цзіньпін
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