Експерт: Розробка морських дронів повністю змінила уявлення про сучасну війну на морі

НАТО активно вивчає застосування морських дронів. Ця розробка команди Малюка повністю змінила уявлення про сучасну війну на морі. Про це пише політолог Тарас Загородній.
Експерт підкреслює, що морські дрони СБУ змінили ситуацію на Чорному морі на користь нашої держави.
«Українська розробка випередила свій час, і саме тому методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Успішні атаки на Кримський міст та на десятки кораблів рф довели ефективність нашої стратегії і тактики», - вважає політолог.
Загородній також робить акцент на фінансовій стороні справи.
«Морські дрони в сотні разів дешевше кораблів чф рф. Однак це не завадило саме дронам кардинально змінити ситуацію на Чорному морі. Причому коли ми говоримо про розробку СБУ, то Sea Baby - це не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування та стріляти із системи залпового вогню «Град», - повідомляє експерт.
«Днями про морські дрони написала The Wall Street Journal. Кинулась у око цитата інженерів-розробників з СБУ:
«Ми робимо багато речей, які не робив ніхто у світі».
Судячи з того, наскільки активно у північно-атлантичному альянсі взялись вивчати морські дрони, у українських інженерів на цей раз є всі підстави для подібних заяв», - резюмує політолог.
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