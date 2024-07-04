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У МОН пояснили, чому призупинили вступ до аспірантури на контракт вже після початку вступного іспиту

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Призупинення вступу до денної аспірантури на контракт оголосили вже після початку вступного іспиту, тому що тільки напередодні були отримані дані про кількість абітурієнтів-чоловіків призовного віку. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти й науки.

LIGA.net запитала, чому про зміну конкурсних балів та призупинення вступу на контракт на денне навчання до аспірантури повідомили 24 червня – вже після початку Єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

За словами МОН, зміни вирішили ухвалити після того, як отримали фінальну статистику щодо абітурієнтів. Так, 21 червня міністерство отримало остаточні результати реєстрації на ЄВІ – зареєструвалися 91 500 чоловіків у віці 25-60.

Це і стало відправною точкою до запровадження змін, аби "не допустити перетворення аспірантури на лазівку для тих, хто не готовий виконувати конституційний обов’язок", пояснює Міносвіти.

Нововведення були запроваджені шляхом наказу Міністерства – там зазначають, що на підготовку документації технічно потрібен був час.

Також МОН акцентувало, що зміни стосувалися не порядку складання вступних іспитів, а саме вступної кампанії – вона ще не почалася, оскільки стартує з моменту, коли абітурієнт може надавати документи до закладів освіти.

Зміни стосовно складання вступних іспитів не впроваджувалися, зауважує Міносвіти.

МОН, аспірантура
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