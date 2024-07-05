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НБУ планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку

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Національний банк України планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку. Наразі тривають консультації з волонтерами щодо цього питання.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", - сказав Пишний.

Представники НБУ зараз збирають та аналізують позиції волонтерів, проте рішення цієї проблеми буде знайдено, наголосив голова НБУ.

НБУ, Пишний
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