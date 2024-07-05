Пишний: НБУ вивчає клопотання про збільшення терміну обовʼязкового повернення валютної виручки для агровиробників

У Національному банку вивчають клопотання уряду про збільшення терміну обовʼязкового повернення валютної виручки для агровиробників з 90 до 120 днів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Укрінформ.

“Ми розглядаємо зараз відповідне клопотання уряду про збільшення термінів повернення валютної виручки з 90 до 120 днів. І мені видається, що ми наближаємося до загальноприйнятної позиції”, - сказав Пишний, відповідаючи на запитання народних депутатів.

За словами голови НБУ, регулятор зацікавлений в тому, щоб експортна експансія все ж реалізовувалась максимально ефективно, але водночас нагадує, що експортна виручка - це головне джерело наповнення золотовалютних резервів.

“За потребами аграріїв ми також бачимо проблему зростання обсягів неповернення експортної виручки, тому так прискіпливо підходимо до цього питання. Наш сьогоднішній діалог з галузевими асоціаціями, Міністерством економіки є дуже корисним для пошуку саме тієї моделі, яка дозволяє водночас врахувати інтереси галузі та не підважити надходження експортної валютної виручки. Відбувається ефективна комунікаційна робота, і я налаштований оптимістично”, - підкреслив Пишний.