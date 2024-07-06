Bloomberg: Між Німеччиною та Угорщиною виник конфлікт через візит Орбана до рф

Угорщина раптово скасувала візит до Будапешта міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, який супроводжував Орбана у візиті в росію. Проте угорський уряд дуже швидко скасував зустріч у п'ятницю ввечері, що викликало подив уряду Німеччини, сказав агентству неназваний чиновник в Берліні.

За його словами, у світлі позаштатної поїздки Орбана до росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

Нагадаємо, Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором володимиром путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.

5 липня Орбан поїхав до москви на зустріч з путіним.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі, вона не має мандату на взаємодію з російською федерацією від імені союзу.