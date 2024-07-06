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Bloomberg: Між Німеччиною та Угорщиною виник конфлікт через візит Орбана до рф

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Угорщина раптово скасувала візит до Будапешта міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, який супроводжував Орбана у візиті в росію. Проте угорський уряд дуже швидко скасував зустріч у п'ятницю ввечері, що викликало подив уряду Німеччини, сказав агентству неназваний чиновник в Берліні.

За його словами, у світлі позаштатної поїздки Орбана до росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

Нагадаємо, Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором володимиром путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.

5 липня Орбан поїхав до москви на зустріч з путіним.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі, вона не має мандату на взаємодію з російською федерацією від імені союзу.

Bloomberg, Шольц
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