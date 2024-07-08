Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився враженнями від своєї поїздки до Москви до кремлівського правителя владіміра путіна та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – головному редактору швейцарського сайту та тижневика Die Weltwoche, відомого проросійською позицією.
Він назвав "надзвичайним" факт переговорів з путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".
"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.
За його словами, поїздка до путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг", щоб уникнути стеження з боку "великих хлопців".
Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.
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