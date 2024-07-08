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Новий міністр оборони Британії пообіцяв посилити підтримку України

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Під час візиту до Одеси, менш ніж за два дні після призначення, міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України, а також оголосив про пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракети Brimstone, повідомляють на сайті уряду Великої Британії.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія має єдність щодо України. На посаді нового міністра оборони я подбаю про те, щоб ми активізували підтримку Великої Британії, збільшивши постачання життєво важливої військової допомоги. Наша прихильність підтримці українського народу абсолютна, як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати путіна за його воєнні злочини", - йдеться в заяві глави Міноборони.

Як повідомляється, після зустрічі з президентом Зеленським і переговорів з його колегою міністром оборони Рустемом Умеровим Гілі оголосив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, включно з додатковими артилерійськими снарядами, чвертю мільйона набоїв і майже 100 високоточними ракетами Brimstone.

Міністр оборони також пообіцяв прискорити військову підтримку, обіцяну Україні у квітні, для того щоб вона надійшла протягом наступних 100 днів.

Підкреслюється, що після вступу на посаду міністр оборони одразу ж запросив надати Україні додаткову підтримку, яка б була легко доступною і відповідала її потребам у боротьбі з росією.

"До цього нового пакета входить: чверть мільйона боєприпасів 50 калібру; 90 протитанкових ракет Brimstone; 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій; 40 машин для розмінування; 10 артилерійських гармат АС-90; 61 бульдозер для допомоги в будівництві оборонних позицій; підтримка раніше наданих АС-90, включно з 32 новими стволами та критично важливими запасними частинами, що допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів", - йдеться в повідомленні.

МО Британії
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