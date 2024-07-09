Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував завантажити польські вугільні електростанції для вироблення енергії для потреб України. Про це він сказав на брифінгу в понеділок під час візиту до Варшави президента України Володимира Зеленського.

"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України", – сказав Туск.

Він визнав, що це не розв'яже проблеми України повністю (тому що існують фізичні обмеження для постачання електроенергії в Україну), але "принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму".

Туск додав, що заохочуватиме європейських партнерів "шукати креативні ідеї" для підтримки української енергетики.