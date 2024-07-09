Клименко: Поліція буде організовувати цілодобову охорону лікарні «Охматдит»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліція буде організовувати цілодобову охорону біля лікарні «Охматдит», а рятувальники працюватимуть до повного завершення робіт.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Останнє, що нам треба сьогодні зробити, це підняти ті залізобетонні плити, які були монолітом залиті в цьому будинку, вони вже розрізані нашими фахівцями для того, щоб вже бути впевненими, що під завалами немає жертв. Звичайно, що ми розуміли, що там діти. І в першу годину було важко зрозуміти, скільки персоналу, скільки дітей залишаються під завалами. В той же час можу сказати, що завдяки зусиллям і виконанню всіх інструкцій під час сигналів повітряної тривоги, всі діти в цьому корпусі, в корпусі діалізу, були в укритті, як і в інших двох корпусах», - сказав Клименко.

Він поінформував, що разом з міністром охорони здоров’я Олегом Ляшком вони визначали, яку кількість дітей необхідно перевезти з Охматдиту до інших лікарень.

«Карети швидкої допомоги були подані вчасно. Лікарі працювали достатньо чітко і ми зробили поліцією коридори в ці заклади охорони здоров’я міста Києва, в які в першу чергу направили більше 100 тяжких дітей», - сказав Клименко, розповідаючи про рятувальну операцію на місці влучання російської ракети.

Міністр підкреслив, що «поліція буде організовувати цілодобову охорону цього медичного закладу, рятувальники будуть працювати до повного закінчення аварійно-рятувальних робіт».

«Ну і звичайно, слідчо-оперативні групи, криміналісти також працювали сьогодні цілий день для того, щоб визначити той рівень і те горе, яке Російська Федерація сьогодні принесла в цей дитячий медичний заклад. Звичайно, що ми працювали і на інших локаціях міста Києва сьогодні. Ми сьогодні справилися працювати аж на 14 локаціях. Величезна кількість особового складу. Тільки тут пройшло більше 2 тисяч військовослужбовців, рятувальників, офіцерів поліції», - розповів Клименко.