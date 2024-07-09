Reuters: Після угоди з росією Іран значно збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників

Іран значно розширив два ключові об'єкти з виробництва балістичних ракет після угоди від жовтня 2022 року, згідно з якою Тегеран начебто погодився надати ракети росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланянм на Reuters.

Як пише агентство, наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет. Це озброєння включає в себе модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

Супутникові знімки свідчать про те, що на військовій базі Модаррес у березні та виробничому комплексі Ходжир у квітні видно понад 30 нових споруд.

На знімках видно безліч споруд, які оточені великими земляними валами. Експерти пов'язують ці вали з виробництвом ракет, ймовірно, вони призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах.

Як розповіли Reuters троє іранських посадовців, об’єкти на знімках розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Також деякі з нових будівель дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Ймовірно, виготовлені там безпілотники та ракетні компоненти будуть продані росії, також частина безпілотників може бути передано хуситам, а ракети - Хезболлі.