Костін: Окрім нашого розслідування, всю інформацію, докази щодо атак на Київ та інші українські міста ми скеровуємо до МКС

Україна має намір передати інформацію про останній масований ракетний обстріл українських міст росією 8 липня в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, за фактом обстрілів прокуратура відкрила чергові кримінальні провадження за статтею "Порушення звичаїв і законів війни". Окрім розслідування на національному рівні, усі зібрані докази щодо атак на Київ та решту міст, скерують в МКС.

"Відкриті кримінальні провадження по всіх фактах обстрілів, які відбулися сьогодні. Такі дії ми кваліфікуємо як воєнний злочин. Щодо атак на Київ - Київська міська прокуратура вже розпочала розслідування за статтею 438 Кримінального Кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством. І окрім нашого національного розслідування, всю інформацію, докази щодо атак на Київ та інші українські міста ми скеровуємо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", - повідомив генпрокурор.

Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав раніше чотири ордери на арешт російських топкерівників за атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

"Вдаючись до продовження цих атак після ордерів МКС, Росія не просто намагається вбити якомога більше українців. Це її спроба знищити міжнародний правопорядок, заснований на законі. Але ми віримо і знаємо, що справедливість обов’язково переможе", – наголосив Андрій Костін.