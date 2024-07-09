Норвегія оголосила про нові обмеження для російського рибальського флоту

Норвегія оголосила про запровадження нових обмежень для російського рибальського флоту у трьох портах, частково звільнених від раніше запроваджених заборон. Про це пише The Maritime Executive.
російським рибальським суднам буде дозволено доступ лише до певних терміналів чи причалів.
До цього часу Норвегія закрила всі свої порти для російських суден, за винятком портів Тромсе, Ботсфіорд і Кіркенес, які частково відкриті для росіян.
російські рибальські судна могли заходити в ці три порти, щоб вивантажувати рибу, міняти екіпаж та поповнювати запаси. Крім того, судна не мали обмежень на тривалість перебування біля причалу.
За словами міністерки юстиції Емілі Енгер Мель, поліція і митниця посилюють перевірки, бо Норвегія висуває суворіші вимоги до російських рибальських суден під час стоянки в порту.
Тепер час, протягом якого російські судна можуть стояти в цих трьох портах, буде обмежено максимум п'ятьма робочими днями або сімома днями, якщо рахувати вихідні та свята.
Крім того, має пройти щонайменше три дні з моменту попереднього перебування в порту на материковій частині Норвегії.
За розпорядженням уряду митна служба має тісно співпрацювати з норвезькою державною поліцією, обмінюючись інформацією. Військові також повинні продовжувати контролювати всю морську діяльність та обмінюватися інформацією з іншими агенціями.
Угода про рибальство між Норвегією та росією залишається однією з небагатьох сфер співробітництва між двома країнами. Угода забезпечує довгострокове управління запасами тріски та інших видів риби у Баренцевому морі.
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