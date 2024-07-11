Каволі: росіяни дуже вправно адаптуються до викликів, з якими вони стикаються в Україні

росіяни дуже вправно адаптуються - технологічно і процедурно - до викликів, з якими вони стикаються в Україні; країни-члени НАТО дуже уважно вивчають війну рф проти України, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.
"росіяни справді дуже вправно адаптуються, технологічно і процедурно, до багатьох викликів, із якими вони стикаються в Україні", - сказав він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО.
Каволі зазначив, що НАТО складається зі збройних сил різних країн, і ці країни дуже уважно вивчають війну в Україні.
"І кожна з країн-членів НАТО розробляє і вдосконалює нові методи і технології. Але ми, як Альянс, також дуже уважно вивчаємо ситуацію. У нас є кілька різних організацій, які вивчають війну в Україні", - наголосив генерал.
Він нагадав про підготовку створення разом із українськими колегами такого центру JATEC у Польщі. За словами Каволі, "це буде центр обміну інформацією про отримані уроки".
"Потім ми включимо їх у нашу майбутню доктрину", - додав він.
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