Учасники Радбезу ООН заслухали свідчення директора "Охматдиту"

Під час засідання Ради безпеки ООН за участю директора "Охматдиту" Володимира Жовніра, представники країн-партнерів закликали до надання додаткової допомоги Україні.

Передає УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Учасники засідання Радбезу ООН висловили консолідовану підтримку Україні, заслухавши детальну розповідь директора "Охматдиту" Володимира Жовніра про руйнування, завдані лікарні, та загрозу для життя і здоров'я її пацієнтів.

Зазначені свідчення стали незаперечним доказом злочинних дій росії, - учасники засідання висловили консолідовану підтримку Україні.

Країни-партнери засудили терористичні атаки рф, підтвердили свою непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також закликали до надання додаткової допомоги для протидії російській агресії.