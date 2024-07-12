Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Ціни на проїзд у громадському транспорті можуть підняти до 50%, - ЗМІ

121

Через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. «Главком» проаналізував, що може змінитися для пасажирів найближчим часом.

У Тернополі ціни на проїзд можуть підвищити на 50%. Про це стало відомо з проєкту рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.09.2021 №848 «Про забезпечення роботи міського електричного транспорту».

Проїзд, за карткою тернополянина коштував від 2021 року 8 грн, від 1 серпня 2024 року вже вартуватиме 12 грн. Хто оплачував 9 грн, тепер платитиме 14 грн. А хто розраховувався банківською карткою і платив 10 грн, тепер за одну поїздку викладатиме 15 грн.

Школярі, студенти та деякі категорії пенсіонерів за проїзд у маршрутках замість 4 грн платитимуть 6 грн.

У Вінниці з 1 липня підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті. Поїздка у автобусі тепер коштує 12 грн, у маршрутках – 15-18 грн.

В Івано-Франківську ціни на проїзд зросли з 10 до 15 грн. За оплати банківською карткою вартість проїзду складає 12 грн. За карткою іванофранківця – 10 грн, за студентською карткою – 8 грн.

У Львові проїзд у трамваї за квитком, придбаним у водія, складає 20 грн. При оплаті за QR-кодом – 15 грн. Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 25 грн міська влада відклала до вересня.

В Ужгороді проїзд подорожчав з 12 до 15 грн.

У Чернівцях з березня вартість проїзду у тролейбусах зросла з 10 до 12 грн.

У Запоріжжі встановили плату за проїзд у міському електротранспорті та автобусах – 10 грн. З 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах і трамваях міста був безкоштовним.

У Сумах подорожчав проїзд на міських автобусних маршрутах. З 22 червня пасажири мають сплачувати за поїздку 15 грн замість 10 грн.

Додамо, у Києві вартість проїзду в міському пасажирському транспорті поки не підвищувалася. Зокрема, ціна поїздки в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері становить 8 грн, у міській електричці - 15 грн. Проїзд у маршрутках коштує 12-15 грн.

Зазначимо, що у Дніпрі діють такі самі тарифи на проїзд міським транспортом, як і в Києві.

В Одесі вартість проїзду у тролейбусі та трамваї – 8 грн, при безготівковому розрахунку – 7 грн. У маршрутках поїздка обійдеться у 15 грн.

Зокрема найдешевший проїзд в середньому по областях становити 5 грн. у Київській області.

транспорт, проїзд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 12 июля 2024
Четверг, 11 июля 2024
Среда, 10 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023