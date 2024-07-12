Держенергонагляд перевірить обленерго щодо застосування справедливого розподілу електроенергії в областях

Держенергонагляд проведе поглиблену перевірку застосування обленерго графіків погодинних відключень світла та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Про це голова відомства Руслан Слободян сказав в ефірі телемарафону.

«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу (електроенергії – ред.). І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – повідомив Слободян.

За його словами, лідирує за кількістю скарг Дніпропетровської області. Перевірку розпочнуть саме з неї, після чого перевірять ще 5-6 регіонів.

Є обґрунтовані підозри, додав Слободян, що деякі обленерго «не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень».