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ISW: ЗСУ не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року

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Збройні сили України продовжать оборонні зусилля впродовж наступних шести місяців і до 2025 року не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Сили оборони вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. Українські війська можуть бути здатні проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи в обороні, залежно від надходження допомоги Заходу.

У звіті ISW також посилаються на публікацію в газеті The New York Times від 11 липня, в якій високопосадовець НАТО заявив, що перш ніж проводити контрнаступальні операції, Україні доведеться дочекатися більшої західної допомоги у сфері безпеки та розгорнути більше своїх сил на фронті. На думку посадовця, Україна, ймовірно, не зможе провести такі операції до 2025 року.

Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що українські війська залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців, - орієнтовно до січня 2025 року, - і що російським військам навряд чи вдасться за цей час досягнути істотних успіхів.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська наразі навряд чи зможуть досягти оперативно значущих успіхів в Україні, а сформульована президентом росії володимиром путіним теорія перемоги, має на меті послідовне поступове повзуче просування російських військ, а не швидке оперативно значуще маневрування", - йдеться у звіті.

Інститут вивчення війни також зазначає, що наразі Сили оборони вирішують свої кадрові проблеми та формують кілька нових бригад, які могли б виділити для підтримки участі в цій ініціативі. Надання західної безпекової допомоги, необхідної для оснащення цих бригад, визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе брати участь в цій ініціативі.

В ISW зазначили, що надходження західної допомоги на фронт дозволило українським військам стабілізувати критичні ділянки фронту, а починаючи з середини травня 2024 року ЗСУ провели тактично важливі та успішні локальні контратаки на півночі Харківської області та у напрямку Кремінної на кордоні з Донецькою та Луганською областями.

"Українські сили, ймовірно, зможуть збільшити як масштаб, так і регулярність контратак протягом наступних місяців, оскільки на фронт прибуває подальша західна безпекова допомога, а Україна продовжує формувати резерви та нові бригади", - йдеться у звіті.

Водночас російські сили, за даними ISW, наразі намагаються підтримувати постійний наступальний тиск на Україну, щоб змусити Сили оборони спрямовувати людські та матеріальні ресурси на оборонні операції замість їхньої акумуляції для контрнаступальних операцій.

На думку аналітиків ISW, російські війська намагаються досягти цього ефекту за допомогою послідовних наступальних операцій на сході та північному сході України, що розтягують українські сили. Однак, попри це, ЗСУ використовують свої можливості та вразливі місця росії для проведення тактичних контратак.

ISW, ЗСУ
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