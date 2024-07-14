Висоцький: Влітку різких стрибків цін на продовольство не передбачається

У літній період різких стрибків цін на продовольство не передбачається.
Про це сказав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Дефіциту не буде. І зараз, у час збору врожаю, є досить багато продукції і не передбачається різких цінових коливань. Але ситуація може змінитися восени", - сказав Висоцький.
За словами в.о. міністра, у літні місяці зміна цін на продовольство очікується на рівні інфляції. Прогноз на осінні місяці можна буде зробити у середині серпня.
Висоцький прогнозує, що урожай ранніх зернових становитиме 27 млн тонн. При цьому споживання цих культур в Україні коливається у межах 6-9 млн тонн.
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