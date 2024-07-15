Тімченко: Ми знаходимося в постійному циклі – руйнування, відновлення і знову руйнування

Компанія ДТЕК ремонтує зруйновані ворогом енергооб'єкти, але після цього росія знову руйнує їх новими атаками.
Про це в інтерв’ю BBC заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
"Ми знаходимося в постійному циклі: руйнування, потім відновлення, а згодом знову руйнування", - сказав він.
Тімченко наголосив, що росія майже щотижня атакує Україну ракетами, через що українські електростанції зазнали значних руйнувань і вони потребують максимальних зусиль для відновлення нормальної роботи.
Звертаючись до міжнародних партнерів, очільник ДТЕК наголошує, що для зупинки цих руйнувань Україні треба більше систем ППО та набоїв для них.
"Є три ключові складові, що необхідні для проходження наступної зими. Перше – це захист неба над електростанціями, і про це вже багато місяців просить Президент Володимир Зеленський. Друге – ми просимо Європу збільшити наші можливості на імпорт електроенергії. І третє – нам треба більше ресурсів, більше обладнання для ремонтів", - наголосив він.
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