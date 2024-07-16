Свириденко: ЕКА в першому півріччі збільшило обсяги підтримки експорту майже у 2,5 раза

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за перше півріччя 2024 року підтримало експорт на 4,6 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«Експортно-кредитне агентство України в першому півріччі збільшило обсяги підтримки експорту майже у 2,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Розвиток несировинного експорту – один з ключових напрямків економічної політики «Зроблено в Україні». І інструменти від ЕКА допомогають досягти цих цілей, зокрема, страховку ЕКА банки визнають достатньою заставою за кредитом, що спрощує і здешевлює його отримання. Крім того, співпраця з ЕКА зменшує ризики експортера і банка, знижує вартість фінансування та підвищує можливості для розвитку бізнесу», - зазначила Свириденко.

До трійки регіонів-лідерів за обсягами підтриманого за пів року експорту увійшли Київ - 2,78 млрд грн, Львівська область - 1,11 млрд грн, Вінницька область - 234,2 млн грн.

До п’ятірки країн до яких українські виробники в січні-червні продавали свою продукцію (за сумами укладених і застрахованих контрактів) увійшли Польща, ОАЕ, Азербайджан, Словаччина та Німеччина.

Найбільш популярними експортними товарами були молочні продукти, деревина та вироби з неї, іграшки, одяг та продукти переробки овочів.

https://static.ukrinform.com/photos/2024_07/1721061564-207.jpg