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Кравцов: Держава має терміново вирішити проблему кругових боргів, що існують на ринку електроенергії

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Держава має терміново вирішити проблему кругових боргів, що існують на ринку електроенергії України, оскільки вони заважають відновлювати енергопостачання людей, зремонтувати пошкоджені і будувати нові енергопотужності, повідомив в.о. гендиректора обленерго В'ячеслав Кравцов.

«Питання взаємних боргів на ринку електроенергії потребує нагального вирішення на державному рівні, тим більше в умовах збройної агресії з боку росії та необхідності постійного відновлення об'єктів енергетики», – сказав Кравцов.

«Одного дня може скластися ситуація, коли після чергових обстрілів у харківських енергетиків будуть повністю вичерпані ресурси для проведення ремонту пошкодженого обладнання та відновлення світла людям», – наголосив він.

За його словами, борги комунальних підприємств Харкова перед «Харківобленерго» на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.

Очільник «Харківобленерго» також звернув увагу, що неплатежі споживачів і постачальників універсальних послуг уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК «Укренерго» до 2,5 млрд грн.

Кравцов, енергоринок, Харківобленерго
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