Кравцов: Держава має терміново вирішити проблему кругових боргів, що існують на ринку електроенергії

Держава має терміново вирішити проблему кругових боргів, що існують на ринку електроенергії України, оскільки вони заважають відновлювати енергопостачання людей, зремонтувати пошкоджені і будувати нові енергопотужності, повідомив в.о. гендиректора обленерго В'ячеслав Кравцов.

«Питання взаємних боргів на ринку електроенергії потребує нагального вирішення на державному рівні, тим більше в умовах збройної агресії з боку росії та необхідності постійного відновлення об'єктів енергетики», – сказав Кравцов.

«Одного дня може скластися ситуація, коли після чергових обстрілів у харківських енергетиків будуть повністю вичерпані ресурси для проведення ремонту пошкодженого обладнання та відновлення світла людям», – наголосив він.

За його словами, борги комунальних підприємств Харкова перед «Харківобленерго» на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.

Очільник «Харківобленерго» також звернув увагу, що неплатежі споживачів і постачальників універсальних послуг уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК «Укренерго» до 2,5 млрд грн.