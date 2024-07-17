Єврокомісар: Дуже скоро представимо план щодо надання Україні допомоги за рахунок заморожених активів росії

Єврокомісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів росії.
Про це сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Bloomberg у вівторок, 16 липня.
За його словами, план допомоги Україні, що ґрунтується на використанні прибутків від заморожених російських активів, буде обговорюватися міністрами фінансів і главами центральних банків країн G7 в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.
"Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро", – заявив Джентілоні.
Він зазначив, що план Єврокомісії акцентує "безперервність підтримки України", оскільки ЄС хоче дати чіткий сигнал, що "країни G7 та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".
Уточнюється, що Єврокомісія планує завершити всю законодавчу роботу до кінця поточного року.
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