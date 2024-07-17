Шмигаль анонсував виробництво в Україні патронів та штурмових гвинтівок

Уряди України та Чехії на спільному засіданні в Празі у вівторок, 16 липня, підписали дві угоди про спільне виробництво зброї.
Про це на пресконференції заявив український прем’єр Денис Шмигаль, передає "Європейська правда".
За його словами, він із чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою "обговорили постачання до українського війська нових видів озброєння, підготовку і реабілітацію українських військових, нові спільні проєкти у сфері ВПК".
"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", – оголосив Шмигаль.
Друга угода стосується виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.
"Це угода між Česká zbrojovka та відповідним українським підприємством, з погляду безпеки не буду зараз називати назву", – додав прем’єр України.
За його словами, підписання таких угод "демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією".
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