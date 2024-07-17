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Товаришу лавров, а яка тварина ви?: Кислиця прокоментував виступ росіянина на РБ ООН

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Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на цитування російським міністром закордонних справ сергієм лавровим уривку з "Колгоспу тварин" Джорджа Орвелла – британського письменника, відомого своїми антиутопіями і гострою сатирою.

У X Кислиця опублікував уривок виступу росіянина, в якому той вирішив зацитувати світового класика, та нагадав йому, що Орвелл був критиком Сталіна та радянської диктатури.

лавров використав слова з "Колгоспу тварин" про "всі тварини рівні, але деякі рівніші" та продовжив традиційну для росії риторику: "У минулому столітті Джорж Орвелл у своїй повісті «Колгосп тварин» уже передбачав суть «порядку, заснованого на правилах»: «всі тварини рівні, але деякі рівніші, ніж інші». Якщо ви виконуєте волю гегемона, вам усе дозволено. А якщо наважитеся та почнете захищати свої національні інтереси, вас оголосять ізгоєм та піддадуть санкціям".

Варто зазначити, що москва постійно виправдовує напад на незалежну Україну захистом своїх "національних інтересів" та звинувачує США в "гегемонії".

Кислиця у відповідь на репліку росіянина нагадав, що кожна тварина в орвеллівському творі відповідала певному класу радянського (а зараз – російського) суспільства.

"Робочий кінь Боксер – робітничий клас та ідейний стахановець; скептичний осел Веніамін – інтелігенція, яка все розуміє, але бездіяльна; Мойсей (Ворон), який після смерті обіцяє тваринам дивовижне місце за хмарами під назвою "Цукрова гора" – духовенство; злі пси – співробітники НКВД; ненарікаюча вівця – маса; молода свиня на ім’я Сквилер – контрольовані урядом ЗМІ тощо. На вершині піраміди розташований великий, досить лютий на вигляд беркширський кабан на ім’я Наполеон (алегорія Йосипа Сталіна), який поступово переписав Сім заповідей тваринництва (алегоричне посилання до комунізму), головна з яких стала звучати так: «Всі тварини рівні, але деякі рівніші за інші». Тож, товаришу лавров, а яка тварина ви?" – написав постпред України.

Кислиця
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