ДПСУ не фіксує значного збільшення загальної кількості відмов чоловікам у перетині кордону

Державна прикордонна служба не фіксує збільшення загальної кількості відмов чи інцидентів, пов'язаних із тим, що вимога пред'являти військово-обліковий документ для виїзду з України стала обов'язковою для всіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП.
"Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документу в перший день нововведення отримали 87 громадян", - зазначив Демченко.
Водночас, за словами речника, загальна кількість відмов у перетині кордону проти попереднього дня не збільшилася значно. Він пояснив це тим, що більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи.
За словами Демченка, загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 особам, з яких 87-ом – через відсутність військово-облікового документу, а 16 липня загальна кількість відмов була на рівні 220.
Військово-обліковий документ, який необхідно предявляти на кордоні, може бути як у паперовому вигляді, так і в електронній формі.
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