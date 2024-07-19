Bloomberg: Україна розпочала новий раунд офіційних переговорів щодо боргів по облігаціям

Україна та власники її облігацій розпочали новий раунд офіційних переговорів про більш ніж 20 млрд доларів боргу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, група власників облігацій України підписала угоди про нерозголошення, і цього тижня розпочався другий раунд переговорів. Перший раунд не призвів до угоди минулого місяця.

Тим часом термін заморозки платежів, узгоджений два роки тому, спливає вже 1 серпня.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев вважає, що повноцінного дефолту України не буде, навіть якщо до 1 серпня влада не встигне домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу.