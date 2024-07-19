Укргазвидобування ввело на сході України нову свердловину газу

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", ввело на сході України нову свердловину із дебітом 145 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

У компанії зазначили, що це оціночно-експлуатаційна свердловина, яку пробурили та облаштували за 5 місяців.

"Свердловину глибиною 3200 м пробурено "Укрбургазом" роторним способом із застосуванням модернізованого бурового верстату НБО-М", - йдеться в повідомленні.

За словами т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагно, високого дебіту досягли завдяки оптимальному вибору місця закладання свердловини, а також проведенню двох стадій гідророзриву пластів, який виконали фахівці УГВ-сервісу.

"Сама ж ідея буріння цієї свердловини належить Івану Письменному із УкрНДІгазу - автору проєкту розробки родовища", - зазначив він.

Місце розташування свердловини обрали, використовуючи дані сучасної сейсморозвідки та 3D моделі родовища.