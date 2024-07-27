МО України офіційно дозволило експлуатацію нової української мобільної авторемонтної майстерні

Міністерство оборони допустило мобільну автомайстерню українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України офіційно дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, розробленої фахівцями одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Ця майстерня створена для забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, новий зразок мобільної автомайстерні відзначається компактністю та значно кращою маневреністю, порівняно з існуючими пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131. Також нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників.

"Майстерня укомплектована інструментами та обладнанням для виконання шиномонтажних, зварювальних, автослюсарних робіт. Вона здатна заряджати автомобільні акумулятори завдяки спеціальному пристрою, а також виконувати діагностичні роботи з використанням спеціалізованого комп’ютерного обладнання. Крім того, мобільна автомайстерня обладнана краном-стрілою з вантажопідйомністю 500 кілограмів і лебідкою з тягловим зусиллям у 5 тонн", - наголосили в пресслужбі.

Як зазначається, вже певна кількість таких мобільних майстерень на шасі пікапів була передана бойовим підрозділам. Також ремонтна майстерня здатна вирішувати питання поточного ремонту та обслуговування автомобільної та бойової техніки підрозділів рівня рота-батальйон.