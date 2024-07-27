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МО України офіційно дозволило експлуатацію нової української мобільної авторемонтної майстерні

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Міністерство оборони допустило мобільну автомайстерню українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України офіційно дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, розробленої фахівцями одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Ця майстерня створена для забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, новий зразок мобільної автомайстерні відзначається компактністю та значно кращою маневреністю, порівняно з існуючими пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131. Також нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників.

"Майстерня укомплектована інструментами та обладнанням для виконання шиномонтажних, зварювальних, автослюсарних робіт. Вона здатна заряджати автомобільні акумулятори завдяки спеціальному пристрою, а також виконувати діагностичні роботи з використанням спеціалізованого комп’ютерного обладнання. Крім того, мобільна автомайстерня обладнана краном-стрілою з вантажопідйомністю 500 кілограмів і лебідкою з тягловим зусиллям у 5 тонн", - наголосили в пресслужбі.

Як зазначається, вже певна кількість таких мобільних майстерень на шасі пікапів була передана бойовим підрозділам. Також ремонтна майстерня здатна вирішувати питання поточного ремонту та обслуговування автомобільної та бойової техніки підрозділів рівня рота-батальйон.

МО України, автомайстерня
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