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Міненерго: Ситуація в енергосистемі України буде поліпшуватися вже зараз

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Ситуація з енергетикою в Україні наразі покращується. На позитивний процес впливає завершення відновлювальних та планових ремонтних робіт на об'єктах генерації, та системи передачі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафан "Єдині новини".

За словами чиновника, ситуація в енергосистемі "буде поліпшуватися вже зараз".

"Це вже відбувається", - розповів глава Міненерго.

Разом з тим міністр зауважив, що точні прогнози щодо ситуації наразі давати неможливо через загрозу нових обстрілів об'єктів енергетики країни з боку російських окупантів.

"Давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози",- сказав Галущенко.

Також він звернув увагу, що вітчизняні енергетики мають величезний досвід балансування системи в умовах широкомасштабної війни, і що " жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила".

Галущенко наголосив, що працівники енергетичної сфери не допустять втрати контролю над ситуацією.

Галущенко, Міненерго
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