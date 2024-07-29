У Німеччині пропонують скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно

Німецька опозиція пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Про це заявив генеральний секретар німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн в інтерв'ю Funke.
За даними генсека, у Німеччині «шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати». На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.
«Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу», – запевнив опозиціонер.
Ліннеманн переконаний, що Німеччині потрібні зміни в політиці. Він заявив, що хоче «справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині – несправедливий».
«Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині – лише 25%. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу», – зауважив Ліннеманн.
При цьому він відзначив, що українці захищають свободу німців, але водночас підкреслив, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, які включають у себе працевлаштування.
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