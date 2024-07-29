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У Німеччині пропонують скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно

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Німецька опозиція пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Про це заявив генеральний секретар німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн в інтерв'ю Funke.

За даними генсека, у Німеччині «шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати». На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.

«Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу», – запевнив опозиціонер.

Ліннеманн переконаний, що Німеччині потрібні зміни в політиці. Він заявив, що хоче «справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині – несправедливий».

«Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині – лише 25%. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу», – зауважив Ліннеманн.

При цьому він відзначив, що українці захищають свободу німців, але водночас підкреслив, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, які включають у себе працевлаштування.

біженці, Ліннеманн
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