Мінфін залучив на аукціоні з розміщення ОВДП до держбюджету понад 9,5 млрд грн

Міністерство фінансів України 30 липня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,545 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Мінфін розмістив облігації на суму понад 9,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,284 млрд грн під 14,65% із погашенням через 1 рік; 2,261 млрд грн під 15,5% з погашенням через 2 роки; 32 млн грн під 16,76% з погашенням через 3,6 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 97 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.