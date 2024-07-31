Мінфін залучив на аукціоні з розміщення ОВДП до держбюджету понад 9,5 млрд грн

Міністерство фінансів України 30 липня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,545 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
"Мінфін розмістив облігації на суму понад 9,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,284 млрд грн під 14,65% із погашенням через 1 рік; 2,261 млрд грн під 15,5% з погашенням через 2 роки; 32 млн грн під 16,76% з погашенням через 3,6 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 97 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.
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